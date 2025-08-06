Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 06 Agustus 2025 |07:41 WIB
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Fastboat Terbalik di Perairan Bali
Menhub Ungkap Kronologi Kapal Terbalik di Bali
JAKARTA - Kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 mengalami kecelakaan dan terbalik di perairan Bali, pada selasa 5 Agustus 2025 sekira pukul 15.15 WITA.

Berdasarkan laporan kronologi kejadian yang diterima Kementerian Perhubungan, pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2025 kapal bertolak dari Pelabuhan Nusa Penida sekitar pukul 14.30 WITA menuju Pelabuhan Sanur. Selama pelayaran gelombang laut aman dan angin bertiup tidak terlalu kencang.

Pada saat kapal mau memasuki alur masuk Pelabuhan Sanur pukul 15.10 WITA dan sudah melewati pelampung suar warna merah dan hijau, Nakhoda berolah gerak cikar kiri akan masuk ke dermaga tiba-tiba ombak menghantam lambung kiri kapal yang mengakibatkan kapal langsung terbalik.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 yang membawa 75 penumpang dan 5 anak buah kapal (ABK). Sebanyak 73 penumpang dan 4 ABK selamat berhasil dievakuasi ke RS Bali Mandara dan BMCC.

Sementara 2 penumpang ditemukan meninggal dunia. Hingga Selasa malam satu ABK  masih dalam proses pencarian oleh Tim SAR Gabungan.

"Kami sampaikan belasungkawa dan penyesalan atas musibah terbaliknya kapal Fastboat Bali Dolphin Cruise 2 di alur masuk Pelabuhan Sanur, Bali. Atas nama pemerintah, kami memohon maaf dan akan melakukan penanganan serta evaluasi dengan cepat atas kejadian ini," ujar Menhub Dudy dalam keterangan resmi, Rabu (6/8/2025).

 

