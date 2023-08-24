Deretan Perusahaan yang Bolehkan Karyawan Kerja dari Mana Saja

JAKARTA - Banyak perusahaan dan lowongan kerja yang menerapkan sistem kerja remote sejak pandemi saat ini.

Terutama bagi Anda yang ingin bekerja dari mana saja sambil melakukan aktivitas lainnya seperti berkeliling dunia, pertimbangkan untuk berkarier di bidang pemasaran, teknologi, atau desain video game.

Dalam pekerjaan yang bisa dilakukan dari mana saja, karyawan 100% bekerja dari jarak jauh, tidak tergantung pada lokasi atau zona waktu.

Bahkan ketika semakin banyak perusahaan yang memaksa karyawannya untuk kembali ke kantor, pemberi kerja di bidang ini menggandakan komitmen mereka bagi para pekerja terhadap model tempat kerja tanpa kehadiran wajib di kantor atau persyaratan bekerja pada lokasi tertentu.