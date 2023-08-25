Rogoh Kocek Rp1,1 Triliun, India Berhasil Mendarat di Bulan

India berhasil mendarat di bulan. (Foto: CNBC)

JAKARTA - India berhasil mendarat di bulan pada Rabu, 23 Agustus 2023 menggunakan pesawat luar angkasanya.

Bahkan biaya yang dikeluarkan lebih murah dari negara lain yakni sekitar USD75 juta atau setara Rp1,1 triliun. (Kurs: Rp15.255/USD).

BACA JUGA:

Melansir dari CNBC di Jakarta, Jumat (25/8/2023), India menjadi negara yang pertama kali mendaratkan pesawar luar angkasa di kutub bagian selatan bulan.

Dengan menggunakan anggaran yang disesuaikan oleh program NASA, India berhasil menekan biaya pendaratan ke bulan.

BACA JUGA:

Commercial Lunar Payload Services (CPLS) merupakan program untuk memberi batas anggaran yang dibutuhkan sebuah perusahaan antariksa dengan maksimum sebesar USD2,6 miliar per misi peluncuran.

Apabila terus mempertahankan keinginan dalam mengembangkan teknologi antariksa, India berpotensi menjadi negara maju di bidang antariksa mengalahkan Amerika.