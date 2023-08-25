Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rogoh Kocek Rp1,1 Triliun, India Berhasil Mendarat di Bulan

Hafizhuddin , Jurnalis-Jum'at, 25 Agustus 2023 |06:03 WIB
Rogoh Kocek Rp1,1 Triliun, India Berhasil Mendarat di Bulan
India berhasil mendarat di bulan. (Foto: CNBC)
A
A
A

JAKARTA - India berhasil mendarat di bulan pada Rabu, 23 Agustus 2023 menggunakan pesawat luar angkasanya.

Bahkan biaya yang dikeluarkan lebih murah dari negara lain yakni sekitar USD75 juta atau setara Rp1,1 triliun. (Kurs: Rp15.255/USD).

 BACA JUGA:

Melansir dari CNBC di Jakarta, Jumat (25/8/2023), India menjadi negara yang pertama kali mendaratkan pesawar luar angkasa di kutub bagian selatan bulan.

Dengan menggunakan anggaran yang disesuaikan oleh program NASA, India berhasil menekan biaya pendaratan ke bulan.

 BACA JUGA:

Commercial Lunar Payload Services (CPLS) merupakan program untuk memberi batas anggaran yang dibutuhkan sebuah perusahaan antariksa dengan maksimum sebesar USD2,6 miliar per misi peluncuran.

Apabila terus mempertahankan keinginan dalam mengembangkan teknologi antariksa, India berpotensi menjadi negara maju di bidang antariksa mengalahkan Amerika.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/320/3138974/perang_india_vs_pakistan-5OEt_large.jpg
Perbandingan Biaya Perang India vs Pakistan, Siapa yang Paling Boros?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/455/3006483/sosok-3-pria-di-balik-kekuatan-ekonomi-india-gjz1R6QM9m.JPG
Sosok 3 Pria di Balik Kekuatan Ekonomi India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/06/320/2915250/maskapai-india-stop-penerbangan-ke-israel-hingga-akhir-november-2023-KudiDSh2ac.JPG
Maskapai India Stop Penerbangan ke Israel hingga Akhir November 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/07/320/2878727/presiden-jokowi-besarnya-samudera-india-bisa-kita-dorong-menuju-ekonomi-biru-HcCgPpzzIQ.jpg
Presiden Jokowi: Besarnya Samudera Hindia Bisa Kita Dorong Menuju Ekonomi Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/31/320/2874378/dampak-besar-larangan-ekspor-beras-india-penggilingan-tutup-hingga-ketahanan-pangan-dunia-semakin-terancam-EITURLUw0y.jpg
Dampak Besar Larangan Ekspor Beras India, Penggilingan Tutup hingga Ketahanan Pangan Dunia Semakin Terancam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/24/320/2870235/india-mendarat-di-bulan-biayanya-murah-cuma-rp1-1-triliun-XSqAhUeTby.JPG
India Mendarat di Bulan, Biayanya Murah Cuma Rp1,1 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement