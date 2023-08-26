Ini Arti Perbedaan Warna Tutup Botol Air Minum Kemasan, Apa Saja?

JAKARTA – Arti perbedaan warna tutup botol air minum kemasan. Minuman kemasan di pasaran ada beragam.

Bukan hanya dari segi rasa yang menarik perhatian, juga tutup botol yang memiliki warna berbeda. Ternyata itu ada arti perbedaan tutup botol air minuman kemasan lho. Apa saja sih?

Tidak ada standar universal untuk warna tutup botol plastik air mineral yang berlaku di semua merek atau negara. Namun, di beberapa negara atau daerah, ada praktik umum di mana warna tutup botol plastik dapat memberikan informasi tambahan tentang jenis atau sifat air yang terkandung di dalamnya.

Umumnya, tutup botol berwarna biru mungkin menunjukkan bahwa air tersebut adalah air biasa atau netral, sementara tutup botol berwarna merah dapat menandakan air berkarbonasi atau berperisa.

Dirangkum Okezone, Sabtu (26/8/2023), berikut arti perbedaan warna tutup botol air minum kemasan.

1. Warna biru

Tutup botol warna biru biasanya menunjukkan air minum mineral yang sudah diproses dan diolah dengan teknologi tertentu, sehingga aman untuk dikonsumsi.

Air mineral tersebut dipompa naik dan melalui proses penyulingan yang diolah dengan teknologi tertentu. Proses selanjutnya kemudian dikemas ke dalam botol dan diberi label sebagai air mineral original.