Daftar 5 Perusahaan Batu Bara Terbesar di Pulau Kalimantan

JAKARTA - Daftar lima perusahaan batu bara terbesar di Pulau Kalimantan. Perusahaan ini tak lepas dari cadangan batu bara di pulau itu.

Batu bara asal Pulau Kalimantan ini diakui menjadi salah satu batu bara dengan kualitas terbaik dari sisi kandungan kalori. Maka tak heran jika banyak perusahaan pertambangan yang menginjakkan kaki di sana.

Berikut daftar lima perusahaan batu bara terbesar di Pulau Kalimantan yang dirangkum Okezone, Sabtu (26/8/2023).

1. PT. Kaltim Prima Coal (KPC)

Perusahaan batu bara terbesar di Pulau Kalimantan ada PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Ini merupakan perusahaan rekanan PT. Bumi Resources Tbk (BUMI), yang merupakan Perusahaan milik Bakrie Group.

Pada 2003, BUMI melakukan akuisisi, sehingga terjadi perubahan di kedua perusahaan tersebut.

Saat ini, saham BUMI adalah sebesar 51% atas KPC. Untuk pembagiannya, yaitu 25% dimiliki oleh perusahaan. Sedangkan 26% lainnya dikuasai oleh anak perusahaannya PT Sitrade Coal (Sitrade).

2. PT. Kideco Jaya Agung

PT. Kideco Jaya Agung (KJA) merupakan bagian dari PT. Indika Energy Tbk (INDY). Kepemilikan sahamnya mencapai 91% dan sudah memegang izin perjanjian dari Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

KJA tidak hanya memiliki, juga mengoperasikan enam tambang yang berlokasi di Kalimantan Timur seluas 47.500 hektar. Pada 2022, produksi baru bara BUMI mencapai 70-75 juta ton.

Meski demikian produksi tersebut masih di bawah target, yakni sekitar 80-85 juta ton. Untuk itu, BUMI berencana mengalokasikan belanja modal sekitar Rp1,4 triliun.