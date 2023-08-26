Pemerintah Akan Siapkan Rumah bagi yang Mau Tinggal di IKN

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyampaikan kalau hunian yang dibangun di Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan cuma rumah dinas.

Pemerintah akan menyediakan rumah juga bagi para ASN milenial yang ingin menetap di IKN juga nantinya.

Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Iwan Suprijanto mengatakan pada tawan awal ini, pihaknya hanya membangun sekitar 47 rusun bagi para PNS yang pindah ke IKN menggunakan dana APBN. Tapi, hingga saat ini status hunian tersebut merupakan rumah dinas dan tidak dapat dimiliki oleh ASN.

Namun, dari pihaknya tengah menjalin kerja sama dengan dengan pengembangan swasta untuk membangun rumah milik bagi para PNS milenial yang mau menetap juga di IKN.

"Tapi tidak menutup kemungkinan ASN yang milenial itu, tidak tinggal di rumah dinas tapi bisa memiliki rumah di sana, itu yang kita dorong dari sisi suply, investor bisa segera membangun, atau KPBU juga bisa menambah pembangunan rumah dinas," ujar Iwan dalam konferensi pers Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023 di Kantornya.

Hal ini disebabkan, menurut Iwan Pembangunan di IKN dapat menjadi solusi untuk memenuhi hunian bagi para PNS maupun Masyarakat yang saat ini belum memiliki hunian di Jakarta atau pun di Jawa.