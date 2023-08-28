Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Hapernas 2023, Menteri Basuki Minta Pengusaha Properti Sediakan Rumah Layak bagi MBR

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 28 Agustus 2023 |09:30 WIB
Hapernas 2023, Menteri Basuki Minta Pengusaha Properti Sediakan Rumah Layak bagi MBR
Menteri Basuki minta pengusaha sediakan rumah layak bagi MBR (Foto: PUPR)
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono menyoroti ketersediaan rumah layak saat memperingati Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2023. Menurutnya peringatan Hapernas harus bisa dimaknai oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan untuk tetap menjaga semangat melayani masyarakat khususnya dalam menyediakan rumah layak untuk masyarakat.

Apalagi rumah atau papan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi selain sandang dan pangan. Oleh karena itu, Menteri Basuki mendorong para pemangku kepentingan bidang perumahan untuk membangun rumah masyarakat melalui Program Sejuta Rumah.

"Pembangunan rumah bersubsidi maupun rumah non subsidi atau komersial pada dasarnya semangat Kementerian PUPR dan mitra kerja dalam melayani dan menyediakan rumah layak untuk masyarakat," ujar Menteri Basuki, Senin (28/8/2023).

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menerangkan, pembangunan perumahan dinilai dapat tercapai dengan baik apabila terwujud kolaborasi yang baik antar pemangku kepentingan bidang perumahan.

Adapun tema yang diangkat dalam Peringatan Hari Perumahan Nasional ke-15 di tahun 2023 ini adalah “Melanjutkan Kolaborasi Wujudkan Hunian Layak, Berkelanjutan, dan Terjangkau Untuk Semua”. Pemilihan tema ini menunjukkan bahwa upaya pemenuhan perumahan yang layak masih memerlukan kolaborasi dan peran dari berbagai pihak.

"Melalui peringatan Hapernas tahun ini, kami ingin mengingatkan dan mendorong terus upaya kolaborasi antar stakeholder perumahan agar bahu-membahu menyediakan rumah yang layak, berkelanjutan, dan terjangkau untuk semua,” kata Iwan.

