96 Negara Jadi Pasien IMF, Jokowi: Tantangan Dunia Semakin Tak Mudah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan saat ini pasien IMF sudah hampir separuh negara di dunia.

Hal tersebut diketahuinya usai menanyakan langsung kepada Managing Director IMF, Kristalina Georgieva.

"Saya bertanya kepada Managing director-nya IMF terakhir berapa negara yang menjadi pasiennya IMF, 96 negara hampir separuh negara di dunia ini menjadi pasiennya IMF," kata Jokowi.

Hal ini disampaikan Jokowi dalam sambutannya pada Peresmian Pembukaan Kongres Nasional (Mahasabha XIII) Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Tahun 2023, Palu, Rabu, 30 Agustus 2023.

"Kita tahu hampir 3 tahun pandemi kita bersyukur bisa kita lewati dengan baik. Tapi tantangan setelah pandemi bukan sesuatu yang mudah. Dan banyak negara-negara di dunia saat ini setelah menghadapi pandemi ekonominya langsung jatuh," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan banyak negara jatuh perekonomiannya usai pandemi Covid-19. Menurut Kepala Negara, tantangan dunia saat ini semakin tidak mudah.