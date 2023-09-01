Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Bangun Ekonomi Desa di 10 Provinsi, BSI Raih Apresiasi Indonesia Awards 2023

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 01 September 2023 |19:33 WIB
Bangun Ekonomi Desa di 10 Provinsi, BSI Raih Apresiasi Indonesia Awards 2023
BSI raih apresiasi Indonesia Awards 2023. (Foto: dok BSI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mendapatkan apresiasi “Special Recognition of Outstanding Initiative” dalam ajang Indonesia Awards 2023 atas insiatif perseroan membangun ekonomi desa di 10 provinsi di Tanah Air dengan menyentuh 4.095 orang penerima manfaat.

Inisiatif bank syariah terbesar di Tanah Air itu dalam membangun ekonomi desa dijalankan melalui program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia). Adapun ajang Indonesia Awards 2023 yang bertema “Beyond The Limit” diselenggarakan oleh iNewsTV, Kamis (31/8).

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi desa melalui Program Desa BSI, dengan penguatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pendayagunaan dana Ziswaf.

“Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan klaster usaha pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Kami juga bekerja sama dengan BSI Maslahat dan melakukan pendekatan yang dilakukan dengan pendampingan intensif, baik teknis maupun dakwah islam,” tutur Anton Sukarna.

Melalui program ini, BSI membangun desa-desa di wilayah Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya ekonomi sehingga nantinya mampu menjadi desa yang berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial dan spiritual.

“Hingga saat ini BSI telah membina 15 desa, 4 klaster di 10 provinsi dengan 4.095 orang penerima manfaat,” ungkap Anton.

Dalam membantu desa binaan, kata Anton, BSI menerapkan strategi mulai dari aspek hulu hingga hilir. Mulai dari mengelola dan mendayagunakan dana ZIS kepada para mustahik penerima manfaat program, program pembinaan pengembangan klaster usaha, hingga akses pembiayaan dan kemudahaan akses ke pasar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/205/3190275//grup_musik_no_na_saat_tampil_di_spotify_wrapped_2025-JdAM_large.jpg
Spotify Wrapped 2025 Ungkap Artis hingga Podcast Favorit Pendengar Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190262//shopee_live_superstar_11_12_des_2025-VLTh_large.jpg
Artis dan Live Streamer Ini Pandu Shopee Live Superstar, Produk Terjual hingga 16 Kali Lipat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190235//simbolis_penyerahan_bantuan_oleh_vp_tjsl_pt_pelindo_terminal_petikemas-TSsl_large.jpeg
Pelindo Petikemas Terapkan Teknologi Terumbu Buatan APR, Dorong Wisata Karimunjawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190206//galon_guna_ulang_le_minerale-G7iA_large.jpg
Lakukan Investigasi Kembali, KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/11/3190178//pajak_restoran_berubah_jadi_pbjt_makanan_dan_minuman-mlLu_large.jpg
Pajak Restoran Jadi PBJT Makanan dan Minuman, Bagaimana Aturannya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/11/3190062//raperda_ktr-yhzi_large.jpg
Raperda Kawasan Tanpa Rokok di Jakarta Bakal Ancam UMKM dan Pelaku Event
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement