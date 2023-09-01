Bangun Ekonomi Desa di 10 Provinsi, BSI Raih Apresiasi Indonesia Awards 2023

JAKARTA - PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI mendapatkan apresiasi “Special Recognition of Outstanding Initiative” dalam ajang Indonesia Awards 2023 atas insiatif perseroan membangun ekonomi desa di 10 provinsi di Tanah Air dengan menyentuh 4.095 orang penerima manfaat.

Inisiatif bank syariah terbesar di Tanah Air itu dalam membangun ekonomi desa dijalankan melalui program Desa BSI (Bangun Sejahtera Indonesia). Adapun ajang Indonesia Awards 2023 yang bertema “Beyond The Limit” diselenggarakan oleh iNewsTV, Kamis (31/8).

Direktur Sales & Distribution BSI Anton Sukarna mengatakan perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat ekonomi desa melalui Program Desa BSI, dengan penguatan sumberdaya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan melalui pendayagunaan dana Ziswaf.

“Pelaksanaan program difokuskan pada pengembangan klaster usaha pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan. Kami juga bekerja sama dengan BSI Maslahat dan melakukan pendekatan yang dilakukan dengan pendampingan intensif, baik teknis maupun dakwah islam,” tutur Anton Sukarna.

Melalui program ini, BSI membangun desa-desa di wilayah Indonesia yang memiliki potensi sumberdaya ekonomi sehingga nantinya mampu menjadi desa yang berkembang, baik dari sisi ekonomi, sosial dan spiritual.

“Hingga saat ini BSI telah membina 15 desa, 4 klaster di 10 provinsi dengan 4.095 orang penerima manfaat,” ungkap Anton.

Dalam membantu desa binaan, kata Anton, BSI menerapkan strategi mulai dari aspek hulu hingga hilir. Mulai dari mengelola dan mendayagunakan dana ZIS kepada para mustahik penerima manfaat program, program pembinaan pengembangan klaster usaha, hingga akses pembiayaan dan kemudahaan akses ke pasar.