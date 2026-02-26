Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Genap Satu Tahun, Bank Emas Pegadaian Siap Menata Masa Depan Investasi Emas Indonesia

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |20:18 WIB
Genap Satu Tahun, Bank Emas Pegadaian Siap Menata Masa Depan Investasi Emas Indonesia
Peresmian Layanan Bank Emas Pegadaian satu tahun lalu menjadi sejarah baru dalam industri keuangan Indonesia. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Tepat satu tahun yang lalu, sejarah baru dalam industri keuangan Indonesia ditorehkan. Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan Layanan Bank Emas Pegadaian di Pegadaian Tower Jakarta, pada 26 Februari 2025 lalu. 

Sejak saat itu, PT Pegadaian resmi bertransformasi menjadi pionir Layanan Bank Emas (Bullion Bank) pertama di tanah air. Transformasi ini menjadi awal langkah besar Pegadaian dalam mengoptimalkan potensi emas nasional demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih dari sekadar Gadai, PT Pegadaian memantapkan perannya menjadi “House of Gold” Nasional dan siap mendukung program Asta Cita pemerintah, khususnya dalam meningkatkan kemandirian ekonomi rakyat dan inklusivitas keuangan melalui ekosistem emas.

Selama satu tahun terakhir, Bank Emas Pegadaian telah memperluas kontribusinya menjadi Gold Provider dalam menyediakan emas fisik terpercaya dengan standar kemurnian tinggi, Gold Custodian sebagai jasa penitipan emas dengan standar keamanan internasional dan asuransi berlapis, serta Gold Financing yang memberikan fasilitas pembiayaan lebih luas, efisien, dan inklusif.

Di bawah payung regulasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan POJK Nomor 17 Tahun 2024, Pegadaian menjalankan kegiatan usaha Bulion terlengkap di Indonesia, yang meliputi Deposito Emas, Pinjaman Modal Kerja Emas, Jasa Titipan Emas Korporasi maupun Perdagangan Emas.

Pegadaian telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu mengintegrasikan layanan komoditas emas dengan kecanggihan teknologi digital keuangan modern. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/11/3203898//avian_brands_pendapatan-azbT_large.jpeg
Avian Brands Capai Pendapatan Rp8,1 Triliun, Perkuat Posisi Pasar Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/340/3203834//dprd_kota_bandung-HaVB_large.jpg
Perilaku Seksual Berisiko Kian Marak, DPRD Kota Bandung Bahas Aturan Sanksi untuk Pelaku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/455/3203818//emas-bjK2_large.jpg
Simpanan Emas BRI Group Tembus 17,1 Ton, Naik 65 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/15/3203610//booth_honda_genio_di_jtcf_2026-OvYq_large.jpg
New Honda Genio Tampil di JTCF 2026, Dukung Kreativitas Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/11/3203534//bandara_internasional_yogyakarta-GT6u_large.jpg
Transformasi Bandara Sukses, InJourney Airports Borong 32 Penghargaan Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/16/3203446//huawei_mate_x7-2RUI_large.jpg
Segera Hadir HUAWEI Mate X7, Foldable Ultra Tangguh dengan Kamera Lampaui iPhone 17 Pro Max
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement