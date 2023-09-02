Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka September

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Sabtu, 02 September 2023 |20:08 WIB
3 Hal yang Wajib Diperhatikan Sebelum Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK Dibuka September
Seleksi CPNS 2023 Segera Dibuka. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan masyarakat yang mau ikut seleksi CPNS dan PPPK 2023. Hal-hal ini perlu disiapkan sebelum pendaftaran seleksi CPNS dan PPPK dibuka 17 September 2023.

Berikut ini hal-hal yang perlu masyarakat siapkan sebelum seleksi CPNS dan PPPK 2023:

1. Syarat Umum

Calon pelamar harus mencermati syarat pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara umum, misalnya terkait batas usia pelamar, jabatan, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain.

“Calon pelamar harus mengetahui formasi jabatan yang akan dilamar secara spesifik. Apakah jabatan tersebut dibuka untuk menjadi CPNS atau PPPK,” ujar Menteri Anas.

2. Dalami Informasi terkait CPNS dan PPPK

Calon pelamar harus aktif mencari informasi di laman atau media sosial resmi instansi pemerintah terkait seleksi CASN.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, seluruh syarat dan ketentuan akan diinformasikan secara terbuka,” tuturnya.

Halaman:
1 2
