Habiskan Akhir Pekan, Sri Mulyani Main Piano Bersama Cucu

Hafizhuddin , Jurnalis-Minggu, 03 September 2023 |20:42 WIB
Habiskan Akhir Pekan, Sri Mulyani Main Piano Bersama Cucu
Menteri Keuangan Sri Mulyani Main Piano (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani membagikan kebersamaannya dengan cucunya melalui media sosial.

“Mengajak main lagu balonku ada lima dan naik-naik ke puncak gunung. He enjoyed it! Wonderful moment,” tulis Sri Mulyani di Instagramnya, Minggu (3/9/2023).

Dalam foto tersebut, terlihat Sri Mulyani sedang memainkan piano dengan memangku cucunya.

Sri Mulyani mengakhiri waktu akhir pekannya bersama cucu dengan bermain piano dengan memainkan lagu “Balonku Ada Lima” dan “Naik-naik ke Puncak Gunung”.

