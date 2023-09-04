Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Ini 3 Penyebab Driver Ojol Tak Bergerak saat Sudah Terima Pesanan

Hafizhuddin , Jurnalis-Senin, 04 September 2023 |04:30 WIB
Ternyata Ini 3 Penyebab Driver Ojol Tak Bergerak saat Sudah Terima Pesanan
Penyebab Ojek Online Tak Bergerak (Foto: Okezone)
JAKARTA – Sudah terima pesanan tapi tetap tidak bergerak, ini alasan para driver ojol.

Kejadian ini pada banyak kondisi tentu akan membuat calon penumpang merasa kesal. Bagaimana tidak, dengan adanya kejadian ini waktu penumpang bisa habis terpakai hanya untuk menunggu suatu hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjalankan tugasnya dengan benar.

Penumpang perlu kejelasan, jika memang tidak mau dari awal. Jangan sekali-kali aktifkan layanan drivernya. Mungkin itulah yang dirasakan sebagian calon penumpang.

Lantas timbul pertanyaan, memangnya apa alasan driver ojol melakukan hal ini? Bukankah menerima pesanan artinya mendapat uang? Ataukah driver ojol satu ini sudah tidak merasa perlu dengan uang?

Tanpa lebih jauh lagi berikut sejumlah alasan mengapa driver ojol tidak bergerak bahkan setelah menerima pesanan di aplikasinya:

1 2
