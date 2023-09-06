Nonton SMTOWN LIVE 2023, Begini Cara Dapatkan Promo Tiketnya dari Bank KB Bukopin!

JAKARTA – Pecinta K-Pop Tanah Air kembali dimanjakan dengan promo seru dari Bank KB Bukopin. Bank KB Bukopin akan memberikan promosi tiket konser K-Pop SMTOWN LIVE 2023 lewat ‘Nabung Sambil Nonton Konser’. Tentu saja program ini bisa diikuti oleh nasabah baru dan eksisting lho!

Konser K-Pop yang bertajuk ‘SMTOWN LIVE 2023 SMCU PALACE @JAKARTA with KB Bank’ akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Sabtu, 23 September 2023 mendatang. Nah, bagi kamu yang ingin ikutan program ini, yuk simak dulu syarat dan ketentuannya di bawah ini:

1. Nasabah wajib memiliki rekening tabungan SiAga, Tabungan SiAga Kerjasama, Tabungan Bisnis (Perorangan dan Badan Usaha) dan Tabungan Premium KB Bukopin yang terhubung ke aplikasi e-chanel KB Bukopin. Nasabah bisa melakukan pembukaan salah satu rekening tersebut di kantor cabang Bank KB Bukopin terdekat.

2. Program berlaku untuk nasabah baru dan eksisting Bank KB Bukopin.

3. Nasabah bersedia dananya diblokir selama 3 bulan dengan rincian pemblokiran dana sebagai berikut:

Penempatan dana Rp3 juta dapat 1 tiket konser

Penempatan dana Rp6 juta dapat 2 tiket konser

Penempatan dana Rp9 juta dapat 3 tiket konser

Penempatan dana Rp12 juta dapat 4 tiket konser

4. Sumber dana untuk program konser merupakan dana dari setoran tunai atau dana yang berasal dari rekening Bank lain.