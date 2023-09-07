Cek Tanggal dan Kegiatan Seleksi PPPK 2023

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.

Dari jadwal tersebut diketahui bahwa pengumuman seleksi akan mulai dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan pada 16 September—30 September 2023, yang akan dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran seleksi dari 17 September—6 Oktober 2023.

BACA JUGA: 5 Jurusan Kuliah yang Banyak Dicari Jadi CPNS di Kemenkes

Dikutip dari laman resmi BKN (6/9/2023), jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi tersebut merupakan hasil dari Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 yang tercantum dalam surat Menteri PANRB Nomor: B/1871/M.SM.01.00/2023. Jadwa ini berlaku baik itu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.

Berikut jadwal penerimaan PPPK pada 2023:

1. Pengumuman Seleksi: 16 September—30 September 2023

2. Pendaftaran Seleksi: 17 September—6 Oktober 2023

3. Seleksi Administrasi: 17 September—9 Oktober 2023

4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 10 Oktober 2023—13 Oktober 2023

5. Masa Sanggah: 14 Oktober 2023—16 Oktober 2023

6. Jawab Sanggah: 14 Oktober 2023—18 Oktober 2023

7. Pengumuman Pasca Sanggah: 17 Oktober—23 Oktober 2023

8. Penarikan data final: 24 Oktober—26 Oktober 2023