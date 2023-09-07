JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023.
Dari jadwal tersebut diketahui bahwa pengumuman seleksi akan mulai dilakukan oleh masing-masing instansi pemerintahan pada 16 September—30 September 2023, yang akan dilanjutkan dengan tahapan pendaftaran seleksi dari 17 September—6 Oktober 2023.
Dikutip dari laman resmi BKN (6/9/2023), jadwal pengumuman dan pendaftaran seleksi tersebut merupakan hasil dari Penyesuaian Jadwal Pelaksanaan Seleksi CASN Tahun 2023 yang tercantum dalam surat Menteri PANRB Nomor: B/1871/M.SM.01.00/2023. Jadwa ini berlaku baik itu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2023.
Berikut jadwal penerimaan PPPK pada 2023:
1. Pengumuman Seleksi: 16 September—30 September 2023
2. Pendaftaran Seleksi: 17 September—6 Oktober 2023
3. Seleksi Administrasi: 17 September—9 Oktober 2023
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 10 Oktober 2023—13 Oktober 2023
5. Masa Sanggah: 14 Oktober 2023—16 Oktober 2023
6. Jawab Sanggah: 14 Oktober 2023—18 Oktober 2023
7. Pengumuman Pasca Sanggah: 17 Oktober—23 Oktober 2023
8. Penarikan data final: 24 Oktober—26 Oktober 2023