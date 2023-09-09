Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

4 Fakta Pertemuan Jokowi dengan IMF dan Bos World Bank, Bahas Utang?

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |07:30 WIB
4 Fakta Pertemuan Jokowi dengan IMF dan Bos World Bank, Bahas Utang?
Presiden Jokowi Bertemu dengan IMF (Foto: YouTube/Setpres)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan dengan pemimpin organisasi internasional di Istana Merdeka.

Pemimpin organisasi internasional tersebut antara lain, Presiden Bank Dunia (World Bank), Ajay Banga. Selanjutnya Jokowi bertemu Managing Director of the IMF, Kristalina Georgieva.

Pertemuan Jokowi dengan ketiga pemimpin organisasi internasional tersebut dilakukan secara tertutup.

Berikut ini, telah dirangkum oleh Okezone, fakta-fakta mengenai pertemuan Jokowi dengan IMF dan Bos World Bank. Sabtu (9/9/2023).

1. Pendamping Jokowi Bertemu Dengan Bos World Bank

Turut hadir mendampingi Presiden yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Halaman: 1 2
1 2
