Ini Foto Terbaru Ghozali Everyday Hasilkan Rp1,5 Miliar

JAKARTA - Foto terbaru Ghozali Everyday yang hasilkan Rp1,5 miliar menarik untuk diperbincangkan.

Pada awal tahun 2022, Ghozali viral karena menjual foto dirinya di platform NFT.

Memiliki nama lengkap Sultan Gustaf Al Ghozali, dirinya menjadi viral sampai mendapatkan banyak tawaran berupa iklan maupun sebagai pembicara. Hal ini yang membuat dirinya makin dikenal di media sosial hingga layar kaca.

Sejak 2017, Ghozali memotret perubahan dirinya secara rutin. Foto yang diambil berupa selfie dengan gaya dan mimik wajah yang serupa.

Namun, Ghozali memutuskan berhenti mengunggah foto selfie dirinya setalah 5 tahun melakukannya. Hal ini dikarenakan Ghozali telah berjanji akan berhenti melakukan kegiatan tersebut setelah lulus kuliah dan wisuda.

Diketahui Ghozali telah mendapat gelar Sarjana Terapan Animasi di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Kabar ini turut Ghozali unggah di akun pribadi Twitternya.

Lantas bagaimana kabar dari Ghozali sekarang? Melansir dari akun Twitter @Gozhali_Ghozalu, Ghozali mengunggah dua foto selfie dirinya sebagai perbandingan dulu dan sekarang.