HOME FINANCE HOT ISSUE

Waspada! Marak Beredar Uang Rupiah Mutilasi

Arfiah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |07:05 WIB
Waspada! Marak Beredar Uang Rupiah Mutilasi
Marak rupiah mutilasi. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Saat ini masyarakat digemparkan kehadiran uang rupiah mutilasi. Kejadian ini dinilai membahayakan masyarakat yang masih menggunakan uang tunai.

Uang rupiah mutilasi merupakan uang yang bersifat setengah asli dan setengah palsu.

 BACA JUGA:

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, tindakan memutilasi uang rupiah sebagai tindak kriminal dan harus waspada.

“Jadi, ini hal yang sangat serius. Tapi secara umum, saya mengimbau kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia untuk menjaga uang Rupiah yang kita cintai, Rupiah atas kedaulatan bangsa Indonesia yang menggambarkan kebanggan kita, bangga dengan rupiah, pahami rupiah,” ujar Erwin dalam keterangan resminya, Minggu, 10 September 2023.

 BACA JUGA:

Masyarakat diminta apabila menemukan uang rupiah dengan ciri-ciri berbeda dari uang asli, bisa langsung melaporkan kepada Bank Indonesia.

Halaman:
1 2
