Presiden Jokowi Jajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 13 September Besok!

Presiden Jokowi Bakal Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Setkab)

JAKARTA - Presiden Jokowi akan mencoba Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 13 September 2023 besok.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) merupakan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara. Rencananya, akan beroperasi mulai 1 Oktober 2023.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, Presiden Jokowi akan mencoba KCJB pada 13 September.

Hal itu diumumkan saat Menhub melakukan peninjauan pembangunan aksesibilitas pada empat stasiun yang dilintasi KCJB Sabtu lalu.

Lanjut Budi, dalam rangka percepatan kesiapan aksesibilitas, akan ada kolaborasi dengan sejumlah instansi terkait yang berkepentingan dalam hal ini, baik pihak negeri maupun swasta.