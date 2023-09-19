Advertisement
HOME FINANCE

Pegadaian Ajak Gen-Z Melek Finansial Lewat Web Series

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |14:55 WIB
Pegadaian Ajak Gen-Z Melek Finansial Lewat Web Series
Pegadaian ajak gen-z melek finansial lewat web series. (Foto: dok Pegadaian)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai bentuk strategi pemasaran dan literasi dalam memperkenalkan produk dan layanan ke masyarakat khususnya generasi muda, PT Pegadaian kembali meluncurkan web series bergenre komedi berjudul “Ali yang Terheran Herman”.

Web series karya sutradara Fajar Nugros ini dirilis melalui acara screening yang diselenggarakan di salah satu bioskop di Jakarta pada Senin (18/09).

 BACA JUGA:

Dibintangi oleh Omara Estheglal sebagai Ali dan Indra Birowo sebagai Herman, web series ini mengangkat isu tentang bagaimana Pegadaian berperan menjadi agen inklusi keuangan yang dapat memberikan solusi keuangan bagi masyarakat dalam situasi apapun.

Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Elvi Rofiqotul Hidayah menyatakan, “Produksi web series ini dibuat sejalan dengan nilai-nilai dan visi misi Pegadaian dan menjadi upaya untuk mendekati berbagai generasi dengan cara yang lebih modern dan relevan”.

Telusuri berita finance lainnya
