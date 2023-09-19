Ke PT Pindad, Presiden Jokowi: Perkembangannya Luar Biasa Cepat!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke PT Pindad (Persero) di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada Selasa (19/9/2023). Pada kunjungan itu Jokowi apresiasi PT Pindad yang telah melakukan perkembangan yang sangat cepat dalam industri pertahanan Tanah Air.

"Perkembangan dari PT Pindad ini saya melihat sangat luar biasa cepatnya," ujar Presiden dalam keterangannya.

Presiden menyebut perkembangan produksi PT Pindad tidak hanya meliputi peluru dan amunisi. Namun, saat ini PT Pindad juga melakukan perkembangan cepat di bidang kendaraan tempur.

"Sekarang kita melihat di sini yang berkaitan dengan kendaraan tempur dan saya melihat juga perkembangannya sangat cepat sekali," kata Presiden.

Melihat perkembangan tersebut, Presiden meyakini industri pertahanan Indonesia akan masuk ke dalam peringkat 50 besar dunia pada tahun 2025 mendatang. Presiden mengatakan bahwa peringkat PT Pindad berada pada posisi 79 di tahun 2022 yang lalu.