Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

LogisticsPlus Bakal IPO, Bidik Dana Rp45 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:00 WIB
LogisticsPlus Bakal IPO, Bidik Dana Rp45 Miliar
LogisticsPlus bakal IPO. (Foto: Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).

Perseroan menawarkan sebanyak 300 juta saham atau 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor.

 BACA JUGA:

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp150 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp45 miliar.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 150 juta Waran Seri I atau sebesar 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp200. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak tanggal penerbitan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-1 pencatatan Waran yaitu tanggal 9 April 2024. Adapun, masa berlaku Waran Seri I adalah sejak 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.

 BACA JUGA:

Perihal penggunaan dana, sebesar 60% dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja operasional perseroan. Secara rinci, akan digunakan untuk pembayaran vendor jasa transportasi, di mana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh perseroan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/278/3152909/saham-a1PC_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Melesat hingga 126 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/278/3150779/saham-SIrl_large.jpg
Daftar 10 Saham dengan Kenaikan Tertinggi di Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/12/278/3146684/ihsg-5nyE_large.jpg
IHSG Sesi I Melemah ke Level 7.210, Saham-Saham Ini Lesu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/278/3143152/pergerakan_saham-c2oY_large.jpg
Investor Asing Catatkan Net Buy Rp1,47 Triliun saat IHSG Lesu, Ini 5 Saham Paling Dilirik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142918/ihsg-cKNw_large.jpg
Daftar 10 Saham yang Bikin Investor Cuan dalam 3 Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/278/3142914/ihsg-e7J6_large.jpg
IHSG Sepekan Melemah 0,53%, Kapitalisasi Pasar Jadi Rp12.420 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement