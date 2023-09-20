LogisticsPlus Bakal IPO, Bidik Dana Rp45 Miliar

JAKARTA - PT Logisticsplus International Tbk bakal melakukan penawaran umum perdana saham alias initial public offering (IPO).

Perseroan menawarkan sebanyak 300 juta saham atau 27,27% dari modal ditempatkan dan disetor.

BACA JUGA:

Dalam aksi korporasi ini, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi ini menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp150 per saham. Dengan harga yang ditetapkan, perseroan mengincar dana segar sebesar Rp45 miliar.

Perseroan juga akan menerbitkan sebanyak 150 juta Waran Seri I atau sebesar 18,75% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh dengan harga pelaksanaan Rp200. Waran Seri I dapat dilaksanakan setelah enam bulan sejak tanggal penerbitan sampai dengan satu hari kerja sebelum ulang tahun ke-1 pencatatan Waran yaitu tanggal 9 April 2024. Adapun, masa berlaku Waran Seri I adalah sejak 9 Oktober 2023 sampai dengan 8 Oktober 2024.

BACA JUGA:

Perihal penggunaan dana, sebesar 60% dana hasil IPO akan digunakan sebagai modal kerja operasional perseroan. Secara rinci, akan digunakan untuk pembayaran vendor jasa transportasi, di mana penunjukkan vendor akan disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, terutama untuk kontrak-kontrak baru yang didapatkan oleh perseroan.