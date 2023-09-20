Pulau Subur Siap IPO, Incar Dana Rp92,70 Miliar

JAKARTA - PT Pulau Subur Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Oktober mendatang.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta saham atau 20,76% dari total modal ditempatkan dan disetor.

Perseroan telah menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp198-Rp206 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp92,70 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan 225 juta Waran Seri I atau 13,10% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp218-Rp226, yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak diterbitkan, yang berlaku mulai 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

Perseroan akan menggunakan 50,00% dana hasil IPO untuk belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas 10 ton per jam. Di mana, lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan HGU milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.