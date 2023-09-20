Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pulau Subur Siap IPO, Incar Dana Rp92,70 Miliar

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |08:28 WIB
Pulau Subur Siap IPO, Incar Dana Rp92,70 Miliar
Pulau Subur bakal IPO. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - PT Pulau Subur Tbk akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada awal Oktober mendatang.

Dalam penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) ini, perseroan menawarkan sebanyak 450 juta saham atau 20,76% dari total modal ditempatkan dan disetor.

 BACA JUGA:

Perseroan telah menetapkan harga penawaran awal atau bookbuilding sebesar Rp198-Rp206 per saham. Dengan demikian, perseroan berpotensi meraup dana segar sebesar Rp92,70 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan 225 juta Waran Seri I atau 13,10% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama satu tahun dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp218-Rp226, yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak diterbitkan, yang berlaku mulai 9 April 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024.

 BACA JUGA:

Perseroan akan menggunakan 50,00% dana hasil IPO untuk belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit (PKS) dengan kapasitas 10 ton per jam. Di mana, lokasi pembangunan pabrik PKS berada di dalam Kawasan HGU milik Perseroan Desa Gelebak dalam, Kecamatan Rambutan, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193154/ihsg_sesi_i-xr1e_large.jpg
IHSG Sesi I Naik ke Level 8.724
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/278/3193117/ihsg_menguat_di_awal_tahun-DBMV_large.jpg
IHSG Awal 2026 Dibuka Menguat ke Level 8.676
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192697/dirut_bei-i0kN_large.jpg
Aturan Free Float Saham RI Ditargetkan Rampung 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192688/dirut_bei-M0we_large.jpg
IHSG Cetak Rekor All Time High 24 Kali Sepanjang 2025, Dirut BEI: 2 Kali Trading Halt 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/278/3192670/ihsg_ditutup_menguat-zuKR_large.JPG
Tutup Tahun 2025, IHSG Ditutup Naik ke Level 8.646
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/320/3192552/ihsg_dibuka_melemah-iROU_large.jpg
IHSG Dibuka Melemah ke Level 8.627
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement