Pelaku Industri Tembakau Soroti Dampak Aturan Turunan UU Kesehatan

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |14:33 WIB
Pelaku Industri Tembakau Soroti Dampak Aturan Turunan UU Kesehatan
Pelaku usaha soroti dampak aturan turunan UU Kesehatan (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pelaku industri hasil tembakau menyoroti dampak dari aturan turunan UU Kesehatan. Pelaku usaha meminta pemerintah menelaah secara menyeluruh saat penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) terkait produk tembakau.

Salah satunya adalah wacana larangan terhadap produk tembakau, mulai dari larangan penjualan rokok secara eceran, larangan iklan produk tembakau di tempat penjualan, ruang publik, dan internet hingga dorongan untuk alih tanam yang terdapat dalam draft regulasi tersebut.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Cengkih Indonesia (APCI) I Ketut Budhyman Mudara mengatakan ketika UU Kesehatan masih berbentuk draft dan belum disahkan DPR, publik sempat dikagetkan dengan pasal yang menyetarakan produk tembakau dengan narkotika. Setelah mendapat masukan dari banyak pihak, pasal tersebut akhirnya dihapus.

Ketut melanjutkan hal yang sama kini terjadi saat penyusunan aturan turunannya meskipun dengan narasi yang berbeda. Meski tidak disetarakan lagi dengan narkotika, sejumlah wacana larangan terhadap produk tembakau di draft aturan turunan UU Kesehatan ini adalah bentuk baru untuk memposisikan produk tembakau seolah produk terlarang.

“Padahal, di UU Kesehatan sebagai payung hukumnya tidak melarang penjualan dan promosi produk tembakau,” tegas Ketut, Selasa (20/9/2023).

Menurutnya, pemerintah memiliki kepentingan yang sangat besar terhadap eksistensi industri hasil tembakau. Pasalnya, industri ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan dalam penyerapan tenaga kerja.

