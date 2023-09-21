Berapa Gaji Andre Rosiade? Sang Mertua Pratama Arhan

JAKARTA – Andre Rosiade merupakan mertua dari pemain bola Timnas Indonesia Pratama Arhan. Tidak hanya menjabat sebagai anggota DPR, namun juga seorang pengusaha sukses.

Belum lama ini, dia telah melangsungkan pernikahan putrinya Azizah Salsha pada 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang.

Adapun, gaji Andre Rosiade sebagai anggota DPR, seperti yang telah diatur di dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 yang mengungkap kisaran gaji setiap anggota DPR RI yang telah terpilih dan menjabat selama 5 tahun.

Besarannya, menurut surat edaran dan surat Menkeu, gaji pokok anggota DPR yakni Rp4.200.000 dengan berbagai tunjangan.

Tunjangan tersebut antara lain, Tunjangan Uang Sidang/Paket sebesar Rp2.000.000, Tunjangan Beras sebesar Rp30.090 per bulan, Tunjangan Pph Pasal 21 sebesar Rp2.699.813 Tunjangan Istri Anggota sebesar Rp420.000, Tunjangan untuk Dua Anak sebesar Rp168.000 per anak, Tunjangan Jabatan sebesar Rp6.700.000, Tunjangan Kehormatan sebesar Rp5.580.000, Tunjangan Komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan, Bantuan Listrik dan Telepon sebesar Rp7.700.000, hingga Biaya Perjalanan yang dihitung perhari.

Selain itu, para anggota DPR juga mendapatkan fasilitas rumah jabatan hingga uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok.

Lebih lanjut, berdasarkan harta laporan kekayaan di LHKPN, berikut rincian harta kekayaan, mertua Arhan Pratama, Andre Rosiade.

Tanah dan bangunan sebesar Rp15 miliar.