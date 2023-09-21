Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Berapa Gaji Andre Rosiade? Sang Mertua Pratama Arhan

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |04:20 WIB
Berapa Gaji Andre Rosiade? Sang Mertua Pratama Arhan
Gaji Andre Rosiade. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Andre Rosiade merupakan mertua dari pemain bola Timnas Indonesia Pratama Arhan. Tidak hanya menjabat sebagai anggota DPR, namun juga seorang pengusaha sukses.

Belum lama ini, dia telah melangsungkan pernikahan putrinya Azizah Salsha pada 20 Agustus 2023 di Tokyo, Jepang.

Adapun, gaji Andre Rosiade sebagai anggota DPR, seperti yang telah diatur di dalam Surat Edaran Setjen DPR RI No.KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-520/MK.02/2015 yang mengungkap kisaran gaji setiap anggota DPR RI yang telah terpilih dan menjabat selama 5 tahun.

Besarannya, menurut surat edaran dan surat Menkeu, gaji pokok anggota DPR yakni Rp4.200.000 dengan berbagai tunjangan.

Tunjangan tersebut antara lain, Tunjangan Uang Sidang/Paket sebesar Rp2.000.000, Tunjangan Beras sebesar Rp30.090 per bulan, Tunjangan Pph Pasal 21 sebesar Rp2.699.813 Tunjangan Istri Anggota sebesar Rp420.000, Tunjangan untuk Dua Anak sebesar Rp168.000 per anak, Tunjangan Jabatan sebesar Rp6.700.000, Tunjangan Kehormatan sebesar Rp5.580.000, Tunjangan Komunikasi sebesar Rp15.554.000 per bulan, Bantuan Listrik dan Telepon sebesar Rp7.700.000, hingga Biaya Perjalanan yang dihitung perhari.

Selain itu, para anggota DPR juga mendapatkan fasilitas rumah jabatan hingga uang pensiun sebesar 60% dari gaji pokok.

Lebih lanjut, berdasarkan harta laporan kekayaan di LHKPN, berikut rincian harta kekayaan, mertua Arhan Pratama, Andre Rosiade.

Tanah dan bangunan sebesar Rp15 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188691//azizah_salsha-N2Vl_large.jpg
Azizah Salsha Buka Suara usai Pakaiannya saat Melayat ke Rumah Pratama Arhan Dikritik Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188539//pratama_arhan_bersama_kedua_orangtuanya-lMgH_large.jpg
Pratama Arhan Berduka, Netizen Indonesia Kompak Kirim Doa dan Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/51/3188494//penghormatan_spesial_bangkok_united_kepada_pratama_arhan-sCJq_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Bangkok United Berduka dan Beri Penghormatan Spesial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/33/3188447//azizah_salsha-jQ9s_large.JPG
Azizah Salsha Melayat ke Rumah Duka Orangtua Pratama Arhan, Pakaiannya Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188435//pratama_arhan_dan_ernando_ari-EvFW_large.jpg
Skuad Timnas Indonesia Berduka Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia: Dari Indra Sjafri hingga Ernando Ari Sampaikan Belasungkawa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/51/3188422//azizah_salsha-yFpc_large.jpg
Ayah Pratama Arhan Meninggal Dunia, Azizah Salsha Datang Melayat ke Rumah Duka di Blora
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement