HOME FINANCE HOT ISSUE

Panen Perdana Melon, Susi Pudjiastuti Singgung Udara Pangandaran Lebih Bersih dari Jakarta Kotor

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |12:04 WIB
Panen Perdana Melon, Susi Pudjiastuti Singgung Udara Pangandaran Lebih Bersih dari Jakarta Kotor
Susi Pudjiastuti panen melon (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti melakukan panen Melon perdana.

Melalui akun Instagram pribadinya @susipudjiastuti115, dia membagikan pengalamannya memanen Melon di salah satu rumah hutan yang di atasnya terdapat kebun Melon.

“Kawan-kawan sudah dapat 3 panen perdana Melon Pangandaran”, ujar Susi mengutip dari unggahan reels di akun Instagramnya.

Susi berharap supaya apa yang dilakukannya ini bisa diikuti oleh Masyarakat yang ada di Kabupaten Pangandaran.

“Kalau mau mencoba ada keberhasilan, walaupun kecil,kecil,kecil lama-lama jadi jago, saya targetkan Pangandaran lebih bagus dari Jakarta, Karena Jakarta udaranya kotor Pangandaran bersih harusnya melonnya lebih bagus dan lebih banyak buahnya”, ungkap Susi, Kamis (21/9/2023).

