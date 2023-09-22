Ada Kendala saat Daftar Seleksi CPNS 2023? Ini 3 Cara Mengatasinya

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) menyatakan repotnya pelamar yang mengikuti seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) merupakan bagian dari seleksi.

Melansir Instagram @bkngoidofficial, Kamis (21/9/2023), teliti dan sabar adalah modal awal yang diperlukan bagi seorang pelamar selama proses pendaftaran seleksi CASN.

“Harus teliti mencermati setiap ketentuan seleksi, mulai dari tata cara daftar di portal, pengumuman instansi, ukuran dokumen, syarat instansi, dan banyak lagi,” menurut keterangan tertulis akun Instagram resmi BKN tersebut.

Adapun terkait masalah-masalah yang dialami selama proses mendaftar seleksi CASN, para pendaftar bisa mengajukan aduannya lewat domain helpdesk-sscasn.bkn.go.id atau lapor.go.id. Sedangkan untuk layanan aduan lewat telepon seluler bisa menghubungi 02180882815.

Khusus pengaduan lewat telepon akan dilayani di hari kerja pukul 09:00 hingga 15.00 WIB. Pelamar yang sudah merasakan langsung sistematika pendaftaran seleksi juga bisa memberikan aspirasi dan kritik/sarannya ke Panitia Seleksi Nasional, @kemenpanrb.

“Untuk aspirasi dan kritik/saran terkait alokasi formasi PPPK & CPNS pada Seleksi CASN 2023 silakan berkonsultasi dengan rekan Panselnas @kemenpanrb sesuai dengan arah kebijakan pengadaan CASN 2023 yang ditetapkan,” tulis @bkngoidofficial.

Umumnya dari sejumlah protes yang dilontarkan netizen di kolom komentar unggahan itu, kebanyakan mengatakan bahwa pada seleksi CASN 2023 formasi CPNS-nya terlalu sedikit dan dominannya hanya berisi lowongan untuk PPPK.

“Tahun ini judulnya itu lebih ke PPPK bukan CPNS. Ibaratnya CPNS cuma 20%,” kata seorang netizen lewat akun Instagram @adeskatari.

“Kalau d banding 2021 jomplang formasi CPNS sma P3K nya, lebih pas d sebut rekrutmen ASN P3K dan secuil CPNS,” menurut Instagram @fatihulunsundasewu.