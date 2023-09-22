Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Usai Hotel, Jokowi Groundbreaking Rumah Sakit Pertama di IKN Rp2 Triliun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:03 WIB
Usai Hotel, Jokowi <i>Groundbreaking</i> Rumah Sakit Pertama di IKN Rp2 Triliun
Presiden Jokowi di IKN Nusantara (Foto: Setkab)




JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peletakan batu pertama groundbreaking Rumah Sakit Abdi Waluyo di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Rumah sakit tersebut merupakan rumah sakit pertama yang akan dibangun di kawasan IKN.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini akan segera kita lakukan groundbreaking rumah sakit pertama di Ibu Kota Nusantara. Setelah kemarin hotel, tadi pagi training center-nya PSSI, sekarang Rumah Sakit Abdi Waluyo Nusantara yang segera akan kita groundbreaking," ujar Presiden dalam keterangannya, Jumat (22/9/2023).

Presiden pun mengapresiasi investasi sebesar Rp2 triliun untuk pembangunan RS Abdi Waluyo Nusantara. Nantinya, rumah sakit tersebut akan memiliki sekitar 400 kamar perawatan dan melayani perawatan sub-spesialis.

"Jadi bukan rumah sakit umum, tapi sub-spesialis," ungkap Presiden.

Halaman:
1 2
