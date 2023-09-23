Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Warga Jepang dan Korsel Ogah Jadi PNS, Ternyata Gajinya Tak Besar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:01 WIB
Alasan Warga Jepang dan Korsel <i>Ogah</i> Jadi PNS, Ternyata Gajinya Tak Besar
Alasan warga Jepang dan Korsel ogah jadi PNS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mengupas alasan warga Jepang dan Korsel ogah jadi PNS. Padahal di Indonesia, bekerja sebagai pegawai pemerintah sangat diminati.

Sayangnya, masyarakat Jepang dan Korea Selatan banyak tidak minat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal ini berdasarkan data yang diterbitkan pemerintah mengenai penurunan untuk bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Berikut ini alasan warga Jepang dan Korsel menolak menjadi PNS:

- Korea Selatan

Mengutip Korea Herald Kementerian Manajemen Personalia mengumumkan bahwa persaingan untuk mendapatkan pekerjaan pegawai negeri sipil tingkat pemula adalah terendah dalam lebih dari 30 tahun. Adapun pekerjaan pegawai negeri sipil, yang dulu sangat didambakan oleh pekerja muda, kini bukan lagi pekerjaan impian

Salah satunya dikarenakan dana pensiunan dan keamanan bekerja yang tidak menarik bagi masyarakat. Sebab, generasi muda pekerja yang semakin mengutamakan tujuan individu, budaya kerja horizontal dan efisien, kompensasi langsung dan prospek karier.

Menurut Kang Na-yun , seorang pejabat Kota Sejong menjelaskan bagaimana keamanan kerja pada lembaga pemerintah Korea bisa menjadi kontraproduktif, karena tidak ada motivasi bagi pegawai negeri untuk berprestasi dalam pekerjaannya.

"Jika Anda dikucilkan di tempat kerja (karena pandai bekerja), satu-satunya imbalan yang Anda dapatkan adalah lebih banyak pekerjaan. Orang-orang mulai menyerahkan pekerjaan mereka kepada Anda, dan mereka bahkan tidak menghargainya," katanya.

Salah satu alasan paling jelas mengapa banyak orang menolak pekerjaan di pemerintahan adalah karena gaji mereka tidak mencukupi.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
