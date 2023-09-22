Daftar Lowongan Formasi CPNS dan PPPK 2023

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah membuka proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2023 pada 20 September 2023. Total ada 572.496 formasi CPNS yang dibuka oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) di tahun ini.

Formasi tersebut dibuka di 72 instansi pemerintahan pusat sebanyak 78.862 ASN dan pemerintah daerah 493.634 ASN. Formasi CASN untuk pemerintah pusat terinci sebanyak 28.903 untuk CPNS dan 49.959 untuk PPPK. Kemudian di pemerintah daerah dialokasikan khusus sebanyak 296.084 PPPK Guru, 154.724 PPPK Tenaga Kesehatan, dan 42.862 PPPK Teknis.

Berikut formasi - formasi yang dibuka BKN dalam seleksi CPNS 2023 dikutip dari akun resmi instagram @bkngoidofficial, Jumat (22/9/2023).

Formasi PPPK Kabupaten Tana Toraja

Seleksi PPPK di Kab. Tana Toraja pada tahun ini membuka 740 formasi dengan rincian 522 tenaga guru dan 218 tenaga kesehatan. Untuk detail pengumuman penerimaan PPPK tenaga guru dan tenaga kesehatan di lingkungan Kab. Tana Toraja tahun anggaran 2023 dapat diakses melalui https://tanatorajakab.go.id

CASN Kabupaten Landak

Kab. Landak membuka total formasi sebanyak 1058 dengan rincian 563 Formasi Teknis, 208 Formasi Tenaga Kesehatan, dan 287 Tenaga Guru.

Formasi PPPK Kabupaten Bungo

Kab. Bungo resmi membuka 376 formasi PPPK tahun 2023 ini. Rincian formasi yang dibutuhkan yakni 320 tenaga guru dan tenaga kesehatan 56 formasi. Untuk rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan dapat dilihat pada tautan https://bit.ly/PPPKBungo2023