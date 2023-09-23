Plaza Atrium Senen Dijual, Begini Kondisinya Sekarang

JAKARTA - Plaza Atrium Senen dijual oleh pengelolanya yakni PT Cowell Development Tbk (COWL). Emiten propeti ini menjual Plaza Atrium Senen karena anjloknya pendapatan.

Berdasarkan pantauan Okezone, Sabtu (23/9/2023), situasi Plaza Atrium Senen tetap ramai meski sedang berada dalam proses transisi kepemilikan.

BACA JUGA: Ini Alasan Plaza Atrium Dijual

"Kalau untuk customer tergantung, kalau weekend tetap masih ramai, kadang bisa sampai 3.000 pengunjung per hari," kata salah satu petugas keamanan.

Dia yang biasa berjaga di area lobby ini menambahkan, pada weekday pengunjung tidak begitu ramai. Namun, kondisinya tetap stabil.

"Saya tidak merasakan adanya penurunan, terutama di akhir pekan," imbuh dia.

Sementara itu, pedagang baju bernama Desi juga membenarkan jumlah pengunjung ramai dan bisnis masih menguntungkan.

"Hingga saat ini, toko saya masih ramai dengan pengunjung yang berdatangan," katanya.