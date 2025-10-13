Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 13 Oktober 2025 |20:02 WIB
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya (Foto: Dokumen Lippo Malls Indonesia)
JAKARTA - Siapa pemilik Grand Mall Bekasi yang kini resmi ditutup? Mal legendaris yang menjadi salah satu pusat perbelanjaan warga Bekasi ini ditutup sejak Januari 2025.

Grand Mall Bekasi berdiri sejak 1998, namun kini ditutup karena sepinya pengunjung imbas lesunya daya beli, sehingga para tenant kosong. 

Lalu siapa pemilik Grand Mall Bekasi yang berada Jalan Jenderal Sudirman, Kranji, Medan Satria, Kota Bekasi ini?

Dalam laporan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), pemilik Grand Mall Bekasi adalah Lippo Group, salah satu konglomerat dan pengembang properti di Indonesia.

Sementara, pengelolaan Grand Mall Bekasi dilakukan oleh anak usaha Lippo Group yakni Lippo Malls Indonesia.

Diketahui pemilik Lippo Group adalah Mochtar Riady, namun kini bisnis Lippo Group sudah banyak dialihkan ke generasi penerusnya, seperti James Riady yang kini menjabat sebagai Chairman dan CEO Lippo Group. Selain itu, bisnis Lippo Group juga dipegang oleh John Riady yang merupakan anak dari James Riady.

Mengutip laman resmi Lippo Malls Indonesia, Grand Mall Bekasi termasuk dalam salah satu portofolio pusat perbelanjaan di bawah Lippo Malls.

 

