Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Banyak Rojali di Mal, Mendag: Itu Kebebasan Konsumen untuk Melihat Barang

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 07 Agustus 2025 |15:02 WIB
Banyak Rojali di Mal, Mendag: Itu Kebebasan Konsumen untuk Melihat Barang
Fenomena Rombongan Jarang Beli di Mal. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso buka suara soal fenomena Rombongan Jarang Beli (Rojali) yang belakangan menjadi sorotan publik. Menurut Budi, tidak ada yang aneh dari aktivitas lihat-lihat barang di pusat perbelanjaan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang wajar.

"Orang sekarang juga banyak yang katanya fenomena hanya melihat-lihat ya, kadang-kadang kan dia melihat barang, kan boleh saja," ungkap Mendag yang akrab disapa Busan itu dalam acara Kick Off ASEAN Online Sale Day yang digelar di Kantor Kemendag pada Kamis (7/8/2025).

Mendag menekankan bahwa masyarakat memiliki kendali penuh dalam memilih cara berbelanja. Baginya, masyarakat punya kebebasan dalam menentukan untuk membeli barang baik secara daring maupun luring.

"Apakah dia membeli lewat online atau offline, ya monggo, itu perilaku konsumen dan itu kebebasan konsumen untuk memilih barang. Masalah belanjanya di mana, ya silakan," lanjutnya.

Kendati demikian, Mendag Busan juga mendorong pelaku usaha untuk mengadopsi strategi omnichannel guna menjembatani pengalaman belanja offline dan online. Ia menyebut bahwa banyak konsumen yang melihat barang secara langsung terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membelinya secara online.

"Nah, fenomena ini akhirnya kita tangkap dengan hybrid, dengan omnichannel. Jadi kalau toko offline, dia juga bisa menjual secara online," ujarnya.

Mendag Busan juga menyoroti peran live shopping di platform marketplace sebagai solusi untuk menghadirkan pengalaman lebih nyata bagi konsumen. Ia menyatakan, transformasi digital yang menggabungkan pengalaman belanja online dan offline merupakan langkah penting untuk mengikuti perubahan perilaku konsumen masa kini.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/455/3176386/grand_mall_bekasi-nDNJ_large.jpg
Siapa Pemilik Grand Mall Bekasi yang Kini Resmi Ditutup? Ternyata Ini Orangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/320/3166914/suasana_mal_di_jakarta-weG7_large.jpg
Operasional Mal Kembali Normal Usai Aksi Demo Mereda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166515/suasana_di_mal-kQZj_large.jpg
Demo Meluas: Pengusaha Minta Jaminan Keamanan Mal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160659/menko_airlangga-l1Zx_large.jpg
Menko Airlangga: Rojali dan Rohana Isu yang Ditiup-tiup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/320/3160656/mensesneg-UOyf_large.jpg
Istana: Istilah Rojali dan Rohana Jangan Dijadikan Lelucon, Ini Lecutan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/320/3158008/mall-BHUt_large.jpg
4 Fakta Fenomena Rojali dan Rohana di Mal hingga 23 Juta Orang Miskin Indonesia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement