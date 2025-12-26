Pengusaha Sebut Penjualan di Mal Mulai Meroket dalam 2 Minggu Terakhir

JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budiharjo Iduansjah melaporkan adanya tren kenaikan signifikan pada angka penjualan ritel di pusat perbelanjaan dalam dua minggu terakhir.

Budiharjo menilai, kebijakan pemerintah yang mendukung fleksibilitas ruang kerja, seperti program Work From Anywhere (WFA) atau Work From Mall, menjadi katalisator utama meningkatnya kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan.

“Laporan singkat, penjualan sudah mulai naik dalam 2 minggu terakhir ini. Kami sektor retail sangat mendukung pak untuk traffic bisa datang, dengan adanya kegiatan-kegiatan di mall akan meramaikan teman-teman di mall dan ujungnya kami peretail akan berjualan,” ujar Budiharjo kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta, Jumat (26/12/2025).

Budiharjo mengapresiasi dukungan kementerian terkait yang memposisikan mal tidak lagi sekadar tempat transaksi jual-beli, melainkan sebagai pusat produktivitas masyarakat modern.

Adapun transformasi mal adalah kini berfungsi sebagai tempat berkumpul sekaligus ruang kerja (work from mall).

Program "Indonesia Great Sale" yang dibuka oleh Menteri Pariwisata memberikan diskon besar-besaran hingga 4 Januari 2026.