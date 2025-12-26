Kejar Target Perputaran Belanja Rp110 Triliun, Menko Airlangga Tinjau Promo Akhir Tahun di Mal

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan fasilitas Work From Anywhere (WFA) serta aktivitas belanja akhir tahun di Pondok Indah Mall (PIM) 1, Jakarta, bersama para jajaran menteri terkait.

Airlangga mengungkapkan optimisme pemerintah terhadap perputaran ekonomi di penghujung tahun 2025. Ia memproyeksikan total nilai belanja masyarakat mampu menembus angka Rp110 triliun hingga awal Januari 2026.

"Sampai akhir tahun kita targetkan antara Rp110 triliun dibelanjakan. Kalau kita lihat tadi seluruh penjualan di setiap toko itu ada diskonnya sampai dengan 50 persen. Bahkan, ada yang tambah 25 persen lagi ditambah cashback lagi 10 persen," ujar Airlangga kepada awak media di PIM 1, Jumat (26/12/2025).

Pemerintah secara khusus mendukung program Belanja di Indonesia Saja (BINA) yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO).

Program yang berlangsung di berbagai mal di seluruh tanah air ini menargetkan nilai transaksi sebesar Rp30 triliun hingga 4 Januari 2026.

Nilai ini melengkapi kesuksesan program Harbolnas (Hari Belanja Online Nasional) sebelumnya yang mencatatkan transaksi sekitar Rp35 triliun, serta didukung kampanye "Every Purchase is Cheap".

Airlangga menyebut kehadiran Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana dalam peninjauan tersebut menunjukkan komitmen lintas kementerian untuk memajukan produk lokal dan pariwisata.