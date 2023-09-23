Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengembangan Usaha Lewat Transformasi Digital, UMKM Bisa Naik Kelas

Chindya Citra Agustina , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |17:46 WIB
Pengembangan Usaha Lewat Transformasi Digital, UMKM Bisa Naik Kelas
Transformasi digital UMKM (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan digital signifikan. Sejalan dengan itu, Kemenkominfo tengah membangun transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital nasional.

Dalam fokus percepatan transformasi digital ini, di mana salah satunya ekonomi digital mendorong pengembangan pada enam sektor yaitu pertanian, maritim, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan logistik.

"Selain program pengembangan UMKM agar dapat mengadopsi teknologi digital, peningkatan literasi digital juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara produktif,” kata Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

Wakil Ketua Umum Kewirausahaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aldi Haryopratomo mengatakan, inovasi merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam dunia usaha. Dalam melakukan inovasi dan mengembangkan usaha, menurutnya, perusahaan harus berani melakukan sesuatu yang baru dan mengambil risiko.

“Harus berani bertaruh bahwa apa yang Anda bangun dapat diterima konsumen dan semua orang, dan tentu saja pemerintah. Pastikan bahwa inovasi dari industri merupakan suara kepada pemerintah bahwa kita melakukan sesuatu untuk negeri,” kata Aldi.

Inovasi, menurutnya, adalah hal yang penting dalam pengembangan usaha dan cara terbaik untuk berinovasi adalah menjadi ahli dalam hal tersebut.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/10/320/3146176/keuangan-QaFe_large.jpg
Investasi Transformasi Digital, Raksasa Teknologi asal Jepang Caplok WCS Abysena
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/320/3136390/aplikasi_world-Ncvk_large.jpg
Apa Itu Aplikasi World? Fenomena Warga Bekasi Dapat Rp800.000 dari Rekam Retina yang Kini Dibekukan Komdigi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/622/3124852/ekonomi_digital-41Vd_large.jpg
Cara Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/12/320/3121885/kowani-XkDH_large.jpg
Wujudkan Asta Cita, Kowani Kawal Penguatan Ekonomi Digital hingga Pemberdayaan Perempuan di Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/622/3117222/visa-BmUO_large.jpg
Bayar Uang Tunai Makin Ditinggalkan, Kini Masyarakat RI Lebih Suka Cashless
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/320/3110659/ekonomi_indonesia-zynk_large.jpg
Investasi dan Ekspor Bisa Dukung Ekonomi Indonesia Tumbuh 8%
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement