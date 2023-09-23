Pengembangan Usaha Lewat Transformasi Digital, UMKM Bisa Naik Kelas

JAKARTA - Indonesia saat ini tengah mengalami pertumbuhan digital signifikan. Sejalan dengan itu, Kemenkominfo tengah membangun transformasi digital untuk menciptakan ekosistem digital nasional.

Dalam fokus percepatan transformasi digital ini, di mana salah satunya ekonomi digital mendorong pengembangan pada enam sektor yaitu pertanian, maritim, pariwisata, pendidikan, kesehatan dan logistik.

"Selain program pengembangan UMKM agar dapat mengadopsi teknologi digital, peningkatan literasi digital juga perlu dilakukan agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara produktif,” kata Direktur Ekonomi Digital Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika I Nyoman Adhiarna dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu (23/9/2023).

Wakil Ketua Umum Kewirausahaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aldi Haryopratomo mengatakan, inovasi merupakan sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan dalam dunia usaha. Dalam melakukan inovasi dan mengembangkan usaha, menurutnya, perusahaan harus berani melakukan sesuatu yang baru dan mengambil risiko.

“Harus berani bertaruh bahwa apa yang Anda bangun dapat diterima konsumen dan semua orang, dan tentu saja pemerintah. Pastikan bahwa inovasi dari industri merupakan suara kepada pemerintah bahwa kita melakukan sesuatu untuk negeri,” kata Aldi.

Inovasi, menurutnya, adalah hal yang penting dalam pengembangan usaha dan cara terbaik untuk berinovasi adalah menjadi ahli dalam hal tersebut.