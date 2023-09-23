Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir: UMKM Bisa Business Matching dengan Pengusaha dari Berbagai Negara

Candra Gunawan Nurhakim , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |13:01 WIB
Erick Thohir: UMKM Bisa <i>Business Matching</i> dengan Pengusaha dari Berbagai Negara
Erick Thohir dukung UMKM kerjasama dengan berbagai negara (Foto: BUMN)
A
A
A

JAKARTA – Menteri BUMN Erick Thohir meyakini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bisa menembus pasar global. Kesempatan terbuka saat UMKM memamerkan produk unggulannya melalui kegiatan China ASEAN EXPO 2023 (CAEXPO) ke-20 di Nanning, Tiongkok.

Erick Thohir melalui staf khususnya, Arya Sinulingga menyebutkan bahwa keterlibatan UMKM dalam pasar global perlu ditingkatkan agar target ekspor tercapai.

“Pameran ini sekaligus menjadi wadah bagi UMKM untuk melakukan business matching dengan pengusaha dari berbagai negara di ASEAN, tentunya ini bisa membantu UMKM semakin melebarkan sayapnya di pasar global," ujar Arya, Sabtu (23/9/2023).

Kegiatan ini merupakan pameran hasil kesepakatan pada KTT China ASEAN ke-7 di bulan Oktober 2003 dalam kerangka kerja perdagangan ekonomi China-ASEAN Free Trade Area (CAFTA). Ini juga menjadi bentuk komitmen Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dan investasi dengan China dan negara ASEAN lainnya.

Secara keseluruhan, terdapat 18 booth UMKM yang berasal dari binaan beberapa BUMN yang mengikuti kegiatan China ASEAN EXPO 2023 di Nanning Internasional Conference and Exhibition. Sebanyak 563 jenis produk UMKM yang ditawarkan, mulai dari pakaian, kerajinan tangan, homedecor, dan produk kesehatan & kecantikan.

