Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta Karen Agustiawan, Mantan Dirut Pertamina yang Jadi Tersangka

Rio Adryawan , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |07:17 WIB
6 Fakta Karen Agustiawan, Mantan Dirut Pertamina yang Jadi Tersangka
Mantan dirut Pertamina jadi tersangka (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero, Galaila Karen Kardina (GKK) atau biasa disapa Karen Agustiawan (KA) menjadi tersangka pada 19 September 2023.

Karen ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau Gas Alam Cair di PT Pertamina Persero tahun 2011-2021. Perbuatannya tersebut diduga telah merugikan uang negara hingga triliunan.

Kasus ini bermula ketika Pertamina berniat untuk mengadakan LNG sebagai alternatif mengatasi terjadinya defisit gas di Indonesia sekitar tahun 2012.

Berikut Okezone merangkum Karen Agustiawan dari Mantan Dirut Pertamina hingga Jadi Tersangka, Jakarta, Minggu (24/9/2023):

1. Riwayat Karir

Mantan dirut pertamina ini pernah menempuh pendidikan kuliahnya di salah satu institute terbaik di Indonesia yaitu Institute Technology Bandung (ITB) dengan mengambil jurusan Teknik Fisika. Karen mengawali kariernya sebagai professional migas di Mobil Oil Indonesia pada tahun 1984 hingga 1988.

Lalu wanita ini pergi ke Amerika Serikat pada tahun 1989 hingga 1992 untuk melanjutkan karirnya di Mobil Oil in Dallas. Setelah itu, dirinya melanjutkan karirnya di Landmark Concurrent Solusi Indonesia sebagai Business Development Manager hingga 2002. Lalu melanjutkan karir di Halliburton Indonesia sebelum terjun ke Pertamina.

2. Wanita Pertama yang Menjabat Sebagai Dirut Pertamina

Karen merupakan wanita pertama yang menduduki jabatan sebagai Dirut Pertamina pada tahun 2009 lalu. Ia menduduki jabatannya selama lima tahun dari 2009 hingga 2014 dan tercatat sebagai dirut yang paling Lama.

3. Sumber Kekayaan

Sumber kekayaan Karen Agustiawan sangat banyak sekali dari tanah hingga alat transportasi. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LKHPN) 2014, Karen memiliki harta kekayaan sebesar Rp 33.941.001.769. Selain itu, Ia memiliki Tanah dan bangunan total senilai Rp21.246.014.016, Alat transportasi dan mesin Rp6.392.150.000, dan Harta bergerak lainnya sebesar Rp 1.650.000.000.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/23/320/3164890/wamenaker-Ahpl_large.jpg
Wamenaker Immanuel Ebenezer Tersangka, Bos Buruh Kaget: Selalu Digoda Uang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/320/3164464/prabowo_subianto-mSyT_large.jpg
Wamenaker Terjaring OTT KPK, Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/320/3162967/prabowo-aqMC_large.jpg
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun dari Anggaran Rawan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/06/320/3160808/korupsi-JDbV_large.jpg
Kemana Uang Hasil Sitaan Korupsi Disimpan dan Untuk Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/13/455/3130368/harta_kekayaan-LwFC_large.jpg
Harta Kekayaan Arif Nuryanta, Ketua PN Jaksel yang Terima Suap Rp60 Miliar di Kasus Korupsi Migor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120679/korupsi-zsZ0_large.jpg
3 Fakta Korupsi BUMN, Jiwasraya, ASDP hingga Pertamina
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement