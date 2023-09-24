Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

7 Fakta Menarik APBN 2024, dari Strategi Hingga Disahkan

Arfiah , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |05:21 WIB
7 Fakta Menarik APBN 2024, dari Strategi Hingga Disahkan
Sidang Paripurna mengesahkan UU APBN 2024 (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 memiliki sejumlah fakta menarik. Mulai dari strategi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga disahkannya APBN 2024.

Okezone telah merangkum tujuh fakta menarik terkait APBN 2024, Minggu (24/9/2023):

1. Pendapatan Negara pada APBN 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun. Hal ini bersumber dari penerimaan perpajakan sejumlah Rp2.309,0 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp492,0 triliun.

2. Belanja Negara pada APBN 2024

Sri Mulyani mengatakan belanja negara dalam APBN tahun 2024 telah direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Anggaran belanja ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun. Serta, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.

3. Defisit APBN 2024

Pada postur RUU APBN 2024, mengalami defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.

“DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, dikutip Kamis (21/9/2023).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan. Namun, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/320/3155524/sri_mulyani-QawM_large.jpg
Sri Mulyani Dapat Anggaran Rp47,1 Triliun di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/320/3153422/sri_mulyani-4uO5_large.jpg
Sri Mulyani Janji Jaga Defisit dan Utang Secara Hati-Hati dalam APBN 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/320/3141364/apbn_2025-0kud_large.png
Kabar Baik, APBN April 2025 Surplus Rp4,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/320/3140429/sri_mulyani-sCXb_large.jpg
Sri Mulyani Sampaikan Asumsi Dasar Makro 2026 Buat Modal Kerja Prabowo, Ekonomi 5,2%-5,8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/01/320/3135381/rupiah-XVbI_large.jpg
Sri Mulyani Buka Blokir Anggaran Rp86,6 Triliun, Lampu Hijau Program Prioritas Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135126/sri_mulyani-BA3v_large.jpg
Realisasi Anggaran Program Makan Bergizi Gratis Capai Rp2,3 Triliun, Ini Daftar Penerimanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement