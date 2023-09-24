7 Fakta Menarik APBN 2024, dari Strategi Hingga Disahkan

JAKARTA - Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2024 memiliki sejumlah fakta menarik. Mulai dari strategi yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga disahkannya APBN 2024.

Okezone telah merangkum tujuh fakta menarik terkait APBN 2024, Minggu (24/9/2023):

1. Pendapatan Negara pada APBN 2024

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan penerimaan negara dalam APBN 2024 direncanakan sebesar Rp2.802,3 triliun. Hal ini bersumber dari penerimaan perpajakan sejumlah Rp2.309,0 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sejumlah Rp492,0 triliun.

2. Belanja Negara pada APBN 2024

Sri Mulyani mengatakan belanja negara dalam APBN tahun 2024 telah direncanakan sebesar Rp3.325,1 triliun. Anggaran belanja ini akan dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp2.467,5 triliun. Serta, Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp857,6 triliun.

3. Defisit APBN 2024

Pada postur RUU APBN 2024, mengalami defisit sebesar Rp522,8 triliun atau 2,29% terhadap PDB.

“DPR dalam hal ini telah menyetujui bahwa defisit APBN sebesar Rp522,8 triliun,” kata Menkeu Sri Mulyani, dikutip Kamis (21/9/2023).

4. Pertumbuhan Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan, APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan. Namun, Pemerintah dan DPR menyepakati bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%.