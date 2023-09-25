Sempat Error, Mobile Banking BCA Kembali Normal

Mobile Banking BCA dan ATM sudah kembali normal. (Foto: BCA)

JAKARTA - Para nasabah yang memakai online mobile banking BCA maupun ATM dan QRIS mengeluh error pada sistem hari ini, Senin (25/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di beberapa media sosial, warganet yang juga nasabah masih mengeluh aplikasi BCA mobile yang sulit diakses.

Namun, pihak BCA memastikan sistem telah kembali beroperasional dengan normal.

"Nasabah dapat bertransaksi dengan aplikasi BCA mobile, myBCA, KlikBCA (internet banking) dengan normal. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang sempat terjadi," ujar EVP Corporate Communication & Social Responsibility, Hera F. Haryn dalam keterangan tertulis, Senin (25/9/2023).

Hera dalam kesempatan ini, BCA juga mengimbau kepada nasabah BCA untuk senantiasa berhati-hati terhadap berbagai macam modus penipuan yang mengatasnamakan BCA.