HOME FINANCE

Presiden Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Sebagai Ketua Satgas Peningkatan Ekspor Nasional

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |18:52 WIB
Presiden Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Sebagai Ketua Satgas Peningkatan Ekspor Nasional
Menko Airlangga Hartarto ditunjuk sebagai Ketua Satgas Peningkatan Ekspor Nasional. (Foto: dok Kemenko Perekonomian)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjadi Ketua Satuan tugas (Satgas) Peningkatan Ekspor Nasional. Penunjukan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2023 yang ditandatangani Jokowi pada Rabu (20/9/2023).

Keppres ini tentang Satuan Tugas Peningkatan Ekspor Nasional. Penerbitan Keppres dilakukan sebagai langkah antisipatif terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik global.

Dinamika ekonomi dan geopolitik global ini diprediksi memberi pengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional, termasuk sektor ekspor.

Diketahui, hingga Agustus 2023, terjadi penurunan kinerja ekspor nasional. Catatan ekspor hingga Agustus 2023 berada di angka USD22 miliar atau terkontraksi sekitar 21,21 persen dibanding periode yang sama pada 2022.

Total ekspor periode Januari-Agustus 2023 sebesar USD171,52 miliar. Melalui Keppres Satgas Peningkatan Ekspor Nasional, pemerintah harus menjaga dan meningkatkan kinerja ekspor serta memerkuat neraca perdagangan.

Selain itu, Satgas ini dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini akan menjadi ujung tombak bersama anggota Satgas Peningkatan Ekspor Nasional merumuskan kebijakan peningkatan ekspor yang adaptif dan responsif.

Airlangga akan memimpin Satgas menetapkan langkah strategis yang terintegrasi dan bersifat kolaboratif untuk melaksanakan kebijakan, menetapkan langkah penyelesaian permasalahan melalui terobosan yang cepat dan tepat yang muncul selama proses peningkatan ekspor.

