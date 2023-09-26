Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sri Mulyani Soroti Biaya Atasi Perubahan Iklim

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |09:03 WIB
Sri Mulyani Soroti Biaya Atasi Perubahan Iklim
Sri Mulyani Soroti Biaya Atasi Perubahan Iklim. (Foto :okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyoriti soal peran pendanaan campuran dalam pembiayaan iklim.

"Blended finance for the climate finance is very very important," ujar Sri melalui akun Instagram resminya @smindrawati di Mesir, Senin malam (25/9/2023).

Dalam seminar AIIB mengenai climate finance, dia bercerita apa saja yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menarik keterlibatan sektor swasta dalam investasi transisi energi.

"Indonesia telah sering memelopori inisiatif untuk penanganan climate change, seperti ETM Country Platform yang terus berprogres, juga membentuk Just Energy Transition Partnership (JETP), dan masih banyak inisiatif lainnya yang Indonesia lakukan untuk membangun awareness terhadap climate action," papar Sri.

Dia pun berharap semoga seminar ini akan semakin menambah wawasan mengenai bagaimana semua pihak bisa bersama berkolaborasi secara efektif untuk mengatasi isu climate financing.

Halaman:
1 2
