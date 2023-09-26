RI Punya Bursa Karbon, Ini Kata Pengusaha Tambang

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan Bursa Karbon Indonesia atau Indonesia Carbon Exchange. Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) mengungkapkan Bursa Karbon merupakan inisiatif pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.

Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengatakan pihaknya menyambut baik dari peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

"Perdagangan karbon merupakan salah satu instrumen yang positif yang kita support," katanya dalam Market Review IDXChannel, Selasa (26/9/2023).

Hendra mengatakan, dengan adanya bursa karbon ini memberikan alternatif bagi perusahaan batu bara dalam rangka mengurangi emisi karbon, sehingga mereka tetap fokus untuk memaksimalkan target-target produksinya.

"Namun di sisi lain juga mereka menjadi awareness kesadaran pentingnya untuk mengurangi emisi ini sudah di depan mata karena mungkin selama ini masih hal yang kita melihat di awang-awang," katanya.

Pasalnya kata Hendra, Bursa Karbon ini akan menjadi pelengkap dari aturan-aturan yang sudah ditetapkan pemerintah terkait aturan lingkungan mengenai industri pertambangan dan batu bara.