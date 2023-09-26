Advertisement
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
HOME FINANCE PROPERTY

20 Investor Lokal Antre Groundbreaking di IKN Rp10 Triliun

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |14:15 WIB
20 Investor Lokal Antre <i>Groundbreaking</i> di IKN Rp10 Triliun
20 investor antre groundbreaking di IKN Nusantara. (Foto: PUPR)
JAKARTA - Ada sebanyak 20 investor yang siap melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investor tersebut seluruhnya berasal dari para pelaku usaha di dalam negeri.

Kepala Otorita (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan setidaknya ada 20 investor yang siap melakukan groundbreaking di IKN.

Investor tersebut seluruhnya berasal dari para pelaku usaha di dalam negeri.

"Kita masih banyak lagi nih antre, mau groundbreaking. Ada beberapa, saya akan lapor beliau dulu ya. Tapi sekitar 20-an investor sudah calon yang potensial (lakukan groundbreaking)," ujar Bambang usai acara Sustainable Action for Future Economy (SAFE) di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Bambang memastikan nilai investasi dari para investor diatas Rp10 triliun, yang akan digunakan bukan hanya untuk membangun bangunan fisik saja, tapi juga sekaligus membangun fasilitas olah raga, hingga tempat konservasi satwa.

