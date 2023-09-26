20 Investor Lokal Antre Groundbreaking di IKN Rp10 Triliun

JAKARTA - Ada sebanyak 20 investor yang siap melakukan groundbreaking di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Investor tersebut seluruhnya berasal dari para pelaku usaha di dalam negeri.

BACA JUGA:

Kepala Otorita (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan setidaknya ada 20 investor yang siap melakukan groundbreaking di IKN.

Investor tersebut seluruhnya berasal dari para pelaku usaha di dalam negeri.

BACA JUGA:

"Kita masih banyak lagi nih antre, mau groundbreaking. Ada beberapa, saya akan lapor beliau dulu ya. Tapi sekitar 20-an investor sudah calon yang potensial (lakukan groundbreaking)," ujar Bambang usai acara Sustainable Action for Future Economy (SAFE) di Jakarta, Selasa (26/9/2023).

Bambang memastikan nilai investasi dari para investor diatas Rp10 triliun, yang akan digunakan bukan hanya untuk membangun bangunan fisik saja, tapi juga sekaligus membangun fasilitas olah raga, hingga tempat konservasi satwa.