HOME FINANCE PROPERTY

Pembangunan Infrastruktur Dasar di IKN Sudah 40%, Ini Wujudnya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 25 September 2023 |18:56 WIB
Pembangunan Infrastruktur Dasar di IKN Sudah 40%, Ini Wujudnya
Pembangunan IKN Nusantara sudah 40%. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 40%.

Adapun pembangunan tersebut mencakup Infrastruktur dasar yang menjadi tugas dari APBN.

 BACA JUGA:

Menteri Basuki memastikan progres pembangunan terdebut tidak hanya mengejar pekerjaan fisik saja, tapi juga memperhatikan kualitas bangunan yang dibangun.

"Kami akan memastikan infrastrukturnya layak huni,” ujar Menteri Basuki melalui keterangan tertulisnya dikutip Senin (25/9/2023).

 BACA JUGA:

Lebih lanjut, Menteri Basuki mengungkapkan progres pembangunan IKN yang sudah tembus 40% itu mencakup keseluruhan infrastruktur dasar, kantor Pemerintahan, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Adapun pembangunan infrastruktur dasar di IKN itu mencakup seperti jalan, air minum, sanitasi dan sampah. Kemudian juga kantor pemerintah, tempat peribadatan, kantor presiden, istana dan lain-lain.

