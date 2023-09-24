Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jokowi dan Para Menteri Cs Nikmati Konser di IKN, Pak Bas Kembali Jadi Sorotan

Dzakwan Agung Mugits , Jurnalis-Minggu, 24 September 2023 |12:01 WIB
Jokowi dan Para Menteri Cs Nikmati Konser di IKN, Pak Bas Kembali Jadi Sorotan
Presiden Jokowi dan Para Menteri Cs nikmati konser di IKN. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi ditemani oleh sejumlah Menteri di Malam Apresiasi Nusantara di IKN pada Sabtu, 23 September 2023 kemarin.

Acara yang digelar pada malam Minggu itu berjalan dengan meriah dan serta diramaikan juga oleh konser dari beberapa bintang tamu yang cukup terkenal.

 BACA JUGA:

Konser itu diciptakan oleh Jokowi bertujuan untuk menghibur para pekerja serta masyarakat di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir ikut memeriahkan acara yang diselenggarakan oleh Jokowi tersebut.

Dilansir dari akun instagram pribadinya @erickthohir terlihat bahwa dirinya sangat menikmati Malam Apresiasi Nusantara di IKN itu.

 BACA JUGA:

“Saya ada feeling, senior saya, mentor saya, Pak Bas, akan buat kejutan malam ini,” kata Erick Thohir dalam unggahan reels video di akun pribadinya, Minggu (24/9/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
