HOME FINANCE SMART MONEY

Apa Itu Social Commerce? Ternyata Ini Penjelasannya

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Rabu, 27 September 2023 |07:34 WIB
Apa Itu Social Commerce? Ternyata Ini Penjelasannya
Ilustrasi untuk social commerce di Tiktok (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Masyarakat Indonesia sedang penasaran dengan apa itu social commerce? Karena belum lama ini istilah social commerce viral imbas dari media sosial TikTok yang dilarang menjadi sarana jual-beli di Indonesia. 

Pengguna media sosial tentunya sudah tidak asing dengan istilah social commerce. Khususnya bagi mereka yang melakukan transaksi jual beli di media sosial.

Lantas apa itu social commerce? Berikut penjelasan dan keuntungan menggunakan social commerce.

Social commerce adalah praktik memanfaatkan media sosial untuk memfasilitasi proses jual-beli produk atau layanan. Dalam social commerce, penjual dapat langsung menjual produk melalui platform media sosial. Mereka juga dapat mempromosikan produk dan berinteraksi dengan calon pembeli.

Social commerce menyediakan pengalaman belanja langsung di dalam lingkungan media sosial. Ini berarti pengguna dapat menelusuri, memilih, dan membeli produk tanpa harus meninggalkan aplikasi media sosial yang mereka gunakan sehari-hari.

Telusuri berita finance lainnya
