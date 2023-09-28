Bye Kursi Tegak Kereta Ekonomi, Harga Tiket Naik Rp30.000

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah meluncurkan kereta ekonomi new generation, pada selasa 26 September 2023.

Kini, kereta ekonomi kursinya sudah tidak tegak lurus. Maka, para penumpang tidak perlu khawatir merasa pegal-pegal atas perjalanan jauh yang ditempuhnya.

Hal tersebut merupakan salah satu inovasi dari KAI seusai menerima sejumlah keluhan terhadap kursi tegak lurus yang dapat membuat para penumpang merasa pegal-pegal di perjalanan.

Lebih lanjut, atas inovasi baru yang telah dilakukan oleh KAI tersebut harga tiket lebih mahal dari sebelumnya.

Untuk harga tiketnya, Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa menuturkan, kereta ekonomi new generation mengalami kenaikan sekitar Rp30 ribu dari harga tiket sebelumnya.