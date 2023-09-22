Mengenal 5 Jenis Bantalan Rel Kereta Api

JAKARTA - Ternyata bantalan rel kereta api tidak hanya dari beton saja. Masih banyak jenis bantalan lainya selain beton.

Bantalan rel merupakan alat melintang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan rel kereta api.

Dilansir dari akun resmi instagram @ditjenperkeretaapian pada jumat (22/9/2023), berikut lima jenis bantalan kereta api :

1. Bantalan Kayu

Bantalan ini merupakan bantalan yang digunakan pertama kali. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan dasar bantalan karena disetujui ialah kayu ulin, merbau, damarlaut, bangkirai.

2. Bantalan Beton

Bantalan ini dipilih karena mempunyai daya tahan yang lama dibandingkan dari yang lainnya.

Bantalan beton dapat bertahan pada perubahan cuaca dan suhu hingga 20 tahun lamanya.