HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal 5 Jenis Bantalan Rel Kereta Api

Nurfathiya Efsya , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |22:01 WIB
Mengenal 5 Jenis Bantalan Rel Kereta Api
Mengenal 5 Jenis Bantalan Kereta Api. (Foto: KAI)




JAKARTA - Ternyata bantalan rel kereta api tidak hanya dari beton saja. Masih banyak jenis bantalan lainya selain beton.

Bantalan rel merupakan alat melintang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan rel kereta api.

Dilansir dari akun resmi instagram @ditjenperkeretaapian pada jumat (22/9/2023), berikut lima jenis bantalan kereta api :

1. Bantalan Kayu

Bantalan ini merupakan bantalan yang digunakan pertama kali. Jenis kayu yang biasa digunakan untuk bahan dasar bantalan karena disetujui ialah kayu ulin, merbau, damarlaut, bangkirai.

2. Bantalan Beton

Bantalan ini dipilih karena mempunyai daya tahan yang lama dibandingkan dari yang lainnya.

Bantalan beton dapat bertahan pada perubahan cuaca dan suhu hingga 20 tahun lamanya.

