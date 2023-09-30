Harga Tiket Kereta Ekonomi Naik Rp30.000 Usai Tak Lagi Pakai Kursi Tegak

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia atau KAI meresmikan inovasi terbaru yaitu kereta ekonomi new generation.

Inovasi ini membuat penumpang tidak lagi duduk di kursi tegak.

Kereta ekonomi new generation ini terdiri dari 80 tempat duduk dengan formasi 2-2. Selain itu, penumpang tidak perlu saling berhadapan lagi pada kereta ini.

Lantaran menjadi inovasi terbaru dari KAI, terdapat perubahan pada harga tiket kereta ekonomi new generation.

Direktur Niaga KAI Hadis Surya Palapa menjelaskan, kereta ekonomi new generation mengalami kenaikan sekitar Rp30.000 dari harga tiket sebelumnya.